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Jungfraubahn Aktie 1787578 / CH0017875789

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Lukrativer Jungfraubahn-Einstieg? 17.09.2026 10:02:07

SPI-Titel Jungfraubahn-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Jungfraubahn von vor 3 Jahren eingebracht

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Jungfraubahn-Aktien verdienen können.

Jungfraubahn
227.54 CHF -4.56%
Kaufen Verkaufen

Vor 3 Jahren wurde das Jungfraubahn-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 167.00 CHF. Wenn ein Anleger damals 1’000 CHF in die Jungfraubahn-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 5.988 Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 16.09.2026 auf 238.00 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1’425.15 CHF wert. Mit einer Performance von +42.51 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Jungfraubahn erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 1.48 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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