SPI-Titel Jungfraubahn-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Jungfraubahn von vor 3 Jahren abgeworfen

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit der Jungfraubahn-Aktie statt. Am Handelstag zuvor stand das Jungfraubahn-Papier letztlich bei 158.60 CHF. Wer vor 3 Jahren 100 CHF in die Jungfraubahn-Aktie investiert hat, hat nun 0.631 Anteile im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 11.11.2026 auf 265.50 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 167.40 CHF wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +67.40 Prozent.

Jungfraubahn wurde jüngst mit einem Börsenwert von 1.56 Mrd. CHF gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch