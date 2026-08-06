SPI-Titel Jungfraubahn-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Jungfraubahn von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor 10 Jahren wurde die Jungfraubahn-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Jungfraubahn-Aktie bei 102.50 CHF. Bei einer 1’000-CHF-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 9.756 Jungfraubahn-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Jungfraubahn-Aktie auf 258.00 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2’517.07 CHF wert. Damit hätte sich die Investition um 151.71 Prozent vermehrt.

Zuletzt verbuchte Jungfraubahn einen Börsenwert von 1.52 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch