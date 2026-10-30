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|Julius Bär-Anlage unter der Lupe
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30.10.2026 10:02:13
SPI-Titel Julius Bär-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Julius Bär-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Julius Bär-Aktien gewesen.
Vor 10 Jahren wurde die Julius Bär-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Julius Bär-Papier 40.10 CHF wert. Wenn ein Anleger vor 10 Jahren 10’000 CHF in die Julius Bär-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 249.377 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 17’381.55 CHF, da sich der Wert eines Julius Bär-Anteils am 29.10.2026 auf 69.70 CHF belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +73.82 Prozent.
Zuletzt ergab sich für Julius Bär eine Börsenbewertung in Höhe von 14.34 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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Julius Bär am 30.10.2026
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