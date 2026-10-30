SPI-Titel Julius Bär-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Julius Bär-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor 10 Jahren wurde die Julius Bär-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Julius Bär-Papier 40.10 CHF wert. Wenn ein Anleger vor 10 Jahren 10’000 CHF in die Julius Bär-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 249.377 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 17’381.55 CHF, da sich der Wert eines Julius Bär-Anteils am 29.10.2026 auf 69.70 CHF belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +73.82 Prozent.

Zuletzt ergab sich für Julius Bär eine Börsenbewertung in Höhe von 14.34 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch