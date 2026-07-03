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Julius Bär Aktie 10248496 / CH0102484968

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Frühe Anlage 03.07.2026 10:02:30

SPI-Titel Julius Bär-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Julius Bär von vor 5 Jahren eingebracht

SPI-Titel Julius Bär-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Julius Bär von vor 5 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Julius Bär-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Julius Bär
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Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Julius Bär-Papier via Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 60.20 CHF wert. Wer vor 5 Jahren 100 CHF in die Julius Bär-Aktie investiert hat, hat nun 1.661 Anteile im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 02.07.2026 auf 71.84 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 119.34 CHF wert. Mit einer Performance von +19.34 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Alle Julius Bär-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 14.32 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch


Bildquelle: FABRICE COFFRINI/AFP/GettyImages
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