SPI-Titel IVF HARTMANN-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in IVF HARTMANN von vor 5 Jahren bedeutet

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem IVF HARTMANN-Papier an der Börse SWX ausgeführt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 150.00 CHF. Bei einer 10’000-CHF-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 66.667 IVF HARTMANN-Papiere. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 11.09.2026 gerechnet (130.00 CHF), wäre das Investment nun 8’666.67 CHF wert. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 13.33 Prozent.

Am Markt war IVF HARTMANN jüngst 309.32 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch