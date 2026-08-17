SPI-Titel IVF HARTMANN-Aktie: So viel Verlust hätte ein IVF HARTMANN-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse SWX Handel mit dem IVF HARTMANN-Papier statt. Der Schlusskurs der IVF HARTMANN-Aktie betrug an diesem Tag 163.00 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1’000 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 6.135 IVF HARTMANN-Aktien im Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 14.08.2026 819.02 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 133.50 CHF belief. Damit hätte sich das Investment um 18.10 Prozent verkleinert.

IVF HARTMANN wurde jüngst mit einem Börsenwert von 317.30 Mio. CHF gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch