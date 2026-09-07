IVF HARTMANN Aktie 18762425 / CH0187624256
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07.09.2026 10:02:28
SPI-Titel IVF HARTMANN-Aktie: So viel Gewinn hätte eine IVF HARTMANN-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Investoren, die vor Jahren in IVF HARTMANN-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 3 Jahren wurden Trades der IVF HARTMANN-Aktie via Börse SWX ausgeführt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 112.00 CHF wert. Bei einem Investment von 1’000 CHF in IVF HARTMANN-Papiere vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 8.929 IVF HARTMANN-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 1’169.64 CHF, da sich der Wert eines IVF HARTMANN-Anteils am 04.09.2026 auf 131.00 CHF belief. Das entspricht einem Zuwachs um 16.96 Prozent.
Der Marktwert von IVF HARTMANN betrug jüngst 312.06 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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