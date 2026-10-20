SPI-Titel Investis-Aktie: So viel hätte eine Investition in Investis von vor 3 Jahren abgeworfen

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse SWX Handel mit Investis-Anteilen statt. Zum Handelsende standen Investis-Anteile an diesem Tag bei 94.20 CHF. Bei einem 10’000-CHF-Investment vor 3 Jahren, besässe man nun 106.157 Investis-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 15’233.55 CHF, da sich der Wert eines Investis-Papiers am 19.10.2026 auf 143.50 CHF belief. Damit wäre die Investition 52.34 Prozent mehr wert.

Der Börsenwert von Investis belief sich zuletzt auf 1.83 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch