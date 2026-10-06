SPI-Titel Investis-Aktie: So viel hätte eine Investition in Investis von vor 10 Jahren abgeworfen

Am 06.10.2016 wurde das Investis-Papier via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand die Investis-Aktie an diesem Tag bei 57.50 CHF. Bei einem Investment von 100 CHF in das Investis-Papier vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1.739 Investis-Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 05.10.2026 auf 143.50 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 249.57 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 149.57 Prozent gesteigert.

Investis war somit zuletzt am Markt 1.83 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch