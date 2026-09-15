Investis Aktie 32509429 / CH0325094297
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15.09.2026 10:02:07
SPI-Titel Investis-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Investis von vor einem Jahr eingefahren
Investoren, die vor Jahren in Investis-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
Investis-Anteile wurden heute vor 1 Jahr an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 128.50 CHF wert. Investoren, die vor 1 Jahr 100 CHF in die Investis-Aktie investierten, hätten nun 0.778 Anteile im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 112.84 CHF, da sich der Wert eines Investis-Papiers am 14.09.2026 auf 145.00 CHF belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 12.84 Prozent gesteigert.
Am Markt war Investis jüngst 1.85 Mrd. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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