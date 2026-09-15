SPI-Titel Investis-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Investis von vor einem Jahr eingefahren

Investis-Anteile wurden heute vor 1 Jahr an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 128.50 CHF wert. Investoren, die vor 1 Jahr 100 CHF in die Investis-Aktie investierten, hätten nun 0.778 Anteile im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 112.84 CHF, da sich der Wert eines Investis-Papiers am 14.09.2026 auf 145.00 CHF belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 12.84 Prozent gesteigert.

Am Markt war Investis jüngst 1.85 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch