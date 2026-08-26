Intershop Aktie 133898730 / CH1338987303
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26.08.2026 10:02:15
SPI-Titel Intershop-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Intershop-Investment von vor 3 Jahren verdient
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Intershop-Aktien gewesen.
Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Intershop-Aktie via Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendete die Intershop-Aktie bei 120.60 CHF. Bei einer 10’000-CHF-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 82.919 Intershop-Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 25.08.2026 auf 161.20 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 13’366.50 CHF wert. Mit einer Performance von +33.67 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Intershop wurde am Markt mit 1.49 Mrd. CHF bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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