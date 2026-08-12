Intershop Aktie 133898730 / CH1338987303
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12.08.2026 10:02:28
SPI-Titel Intershop-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Intershop-Investment von vor 10 Jahren verdient
So viel hätten Anleger mit einem frühen Intershop-Investment verdienen können.
Heute vor 10 Jahren fand via Börse SWX Handel mit der Intershop-Aktie statt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 95.15 CHF. Bei einem Investment von 100 CHF in Intershop-Papiere vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1.051 Intershop-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Intershop-Papiers auf 166.60 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 175.09 CHF wert. Damit hätte sich das Investment um 75.09 Prozent vermehrt.
Zuletzt verbuchte Intershop einen Börsenwert von 1.54 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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