Intershop Aktie 133898730 / CH1338987303
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19.08.2026 10:02:14
SPI-Titel Intershop-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Intershop-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Vor Jahren in Intershop eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.
Am 19.08.2025 wurde die Intershop-Aktie via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 151.80 CHF. Bei einem Intershop-Investment von 1’000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 6.588 Intershop-Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 18.08.2026 1’072.46 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 162.80 CHF belief. Das entspricht einem Zuwachs um 7.25 Prozent.
Zuletzt ergab sich für Intershop eine Börsenbewertung in Höhe von 1.52 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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