SPI-Titel INTERROLL-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in INTERROLL von vor 5 Jahren bedeutet

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse SWX Handel mit dem INTERROLL-Papier statt. Zum Handelsende standen INTERROLL-Anteile an diesem Tag bei 4’120.00 CHF. Investoren, die vor 5 Jahren 100 CHF in die INTERROLL-Aktie investierten, hätten nun 0.024 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 18.09.2026 auf 1’402.00 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 34.03 CHF wert. Damit beträgt die Performance des Investments -65.97 Prozent.

Zuletzt ergab sich für INTERROLL eine Börsenbewertung in Höhe von 1.17 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch