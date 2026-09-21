INTERROLL Aktie 637289 / CH0006372897
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|INTERROLL-Investition
|
21.09.2026 10:02:30
SPI-Titel INTERROLL-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in INTERROLL von vor 5 Jahren bedeutet
Wer vor Jahren in INTERROLL eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.
Heute vor 5 Jahren fand an der Börse SWX Handel mit dem INTERROLL-Papier statt. Zum Handelsende standen INTERROLL-Anteile an diesem Tag bei 4’120.00 CHF. Investoren, die vor 5 Jahren 100 CHF in die INTERROLL-Aktie investierten, hätten nun 0.024 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 18.09.2026 auf 1’402.00 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 34.03 CHF wert. Damit beträgt die Performance des Investments -65.97 Prozent.
Zuletzt ergab sich für INTERROLL eine Börsenbewertung in Höhe von 1.17 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Palo Alto Networks - Von KI-Angst zum Wachstumstreiber
KI wird für die Cybersecurity-Branche vom vermeintlichen Risiko zur Chance. Palo Alto Networks profitiert von steigenden Sicherheitsinvestitionen, starken Quartalszahlen und einem positiven Ausblick. Auch charttechnisch bleibt die Aktie spannend: Das Rekordhoch rückt in Reichweite.Weiterlesen!
Nachrichten zu INTERROLL AG
|
10:02
|SPI-Titel INTERROLL-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in INTERROLL von vor 5 Jahren bedeutet (finanzen.ch)
|
14.09.26
|SPI-Papier INTERROLL-Aktie: So viel hätte eine Investition in INTERROLL von vor 3 Jahren gekostet (finanzen.ch)
|
10.09.26
|Verluste in Zürich: SPI verbucht zum Ende des Donnerstagshandels Verluste (finanzen.ch)
|
10.09.26
|Schwache Performance in Zürich: SPI am Donnerstagnachmittag leichter (finanzen.ch)
|
07.09.26
|SPI-Wert INTERROLL-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in INTERROLL von vor einem Jahr angefallen (finanzen.ch)
|
31.08.26
|SPI-Wert INTERROLL-Aktie: So viel Gewinn hätte ein INTERROLL-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
24.08.26
|SPI-Papier INTERROLL-Aktie: So viel Verlust hätte ein INTERROLL-Investment von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
31.07.26
|Börse Zürich in Rot: SPI legt letztendlich den Rückwärtsgang ein (finanzen.ch)