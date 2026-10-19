INTERROLL Aktie 637289 / CH0006372897
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19.10.2026 10:02:40
SPI-Titel INTERROLL-Aktie: So viel Verlust hätte ein INTERROLL-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Bei einem frühen INTERROLL-Investment müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.
Am 19.10.2021 wurden INTERROLL-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 4’515.00 CHF. Wenn ein Anleger damals 1’000 CHF in das INTERROLL-Papier investiert hätte, befänden sich nun 0.221 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 16.10.2026 auf 1’432.00 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 317.17 CHF wert. Das entspricht einem Schwund von 68.28 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von INTERROLL bezifferte sich zuletzt auf 1.19 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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