SPI-Titel INTERROLL-Aktie: So viel hätten Anleger an einem INTERROLL-Investment von vor 5 Jahren verloren

Das INTERROLL-Papier wurde heute vor 5 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand die INTERROLL-Aktie an diesem Tag bei 4’650.00 CHF. Bei einem Investment von 10’000 CHF in INTERROLL-Papiere vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 2.151 INTERROLL-Aktien. Die gehaltenen Papiere wären am 13.11.2026 3’225.81 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 1’500.00 CHF belief. Das entspricht einer Abnahme von 67.74 Prozent.

Der Börsenwert von INTERROLL belief sich zuletzt auf 1.25 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch