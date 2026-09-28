SPI-Titel INTERROLL-Aktie: So viel Gewinn hätte ein INTERROLL-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Heute vor 10 Jahren wurden INTERROLL-Anteile via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die INTERROLL-Anteile bei 1’080.00 CHF. Wenn ein Anleger damals 1’000 CHF in die INTERROLL-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 0.926 Anteile in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1’327.78 CHF, da sich der Wert einer INTERROLL-Aktie am 25.09.2026 auf 1’434.00 CHF belief. Damit hätte sich die Investition um 32.78 Prozent vermehrt.

Zuletzt ergab sich für INTERROLL eine Börsenbewertung in Höhe von 1.20 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch