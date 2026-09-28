INTERROLL Aktie 637289 / CH0006372897
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|Profitable INTERROLL-Anlage?
|
28.09.2026 10:02:19
SPI-Titel INTERROLL-Aktie: So viel Gewinn hätte ein INTERROLL-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
Vor Jahren in INTERROLL-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.
Heute vor 10 Jahren wurden INTERROLL-Anteile via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die INTERROLL-Anteile bei 1’080.00 CHF. Wenn ein Anleger damals 1’000 CHF in die INTERROLL-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 0.926 Anteile in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1’327.78 CHF, da sich der Wert einer INTERROLL-Aktie am 25.09.2026 auf 1’434.00 CHF belief. Damit hätte sich die Investition um 32.78 Prozent vermehrt.
Zuletzt ergab sich für INTERROLL eine Börsenbewertung in Höhe von 1.20 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: On Holding - Ein explosiver Antritt
Der Sportartikelhersteller steigt in das Fussballgeschäft ein und setzt sich ehrgeizige Wachstumsziele. Nach diesen News hat die On-Aktie einen Sprint gestartet, der durchaus noch weitergehen könnte.Weiterlesen!
Nachrichten zu INTERROLL AG
Analysen zu INTERROLL AG
KI-BOOM AUF KREDIT? – Wie belastbar sind Tech-Aktien?
Staatsverschuldung, steigende Anleiherenditen und der kreditfinanzierte KI-Boom prägen die aktuelle Diskussion an den Finanzmärkten. Marco Ludescher, Mitglied der Geschäftsleitung bei Dr. Blumer & Partner Vermögensverwaltung Zürich, ordnet im Gespräch mit Olivia Hähnel (BX Swiss) ein, welche Spannungsfelder daraus für Anleihen, Währungen, Technologieaktien und die Realwirtschaft entstehen könnten.
Im Fokus stehen:
● Verschuldung und Finanzierungskosten in den USA
● Zins- und Währungsentwicklung in Japan
● Staatsfinanzen und Anleihemärkte in Europa
● Hebelprodukte und Margin Calls
● Finanzierung und Bewertung des KI-Booms
● US-Technologieaktien, Immobilien und Konsum
● Industrieentwicklung in Deutschland und der Handel mit China
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI legt zu -- DAX stabil -- Asiens Börsen letztlich uneins
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich am Montag fester. Der deutsche Aktienmarkt notiert kaum verändert. An den Börsen in Asien zeigte sich am Montag eine uneinheitliche Entwicklung.