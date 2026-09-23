INFICON Aktie 143159891 / CH1431598916
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23.09.2026 10:02:24
SPI-Titel INFICON-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in INFICON von vor 3 Jahren verdient
Investoren, die vor Jahren in INFICON-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
Am 23.09.2023 wurden INFICON-Anteile an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die INFICON-Aktie bei 107.40 CHF. Bei einem INFICON-Investment von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0.931 INFICON-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der INFICON-Aktie auf 182.40 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 169.83 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 69.83 Prozent vermehrt.
INFICON wurde am Markt mit 4.27 Mrd. CHF bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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