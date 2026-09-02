INFICON Aktie 143159891 / CH1431598916
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02.09.2026 10:02:14
SPI-Titel INFICON-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in INFICON von vor 5 Jahren abgeworfen
Bei einem frühen Investment in INFICON-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.
Am 02.09.2021 wurde die INFICON-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der INFICON-Aktie betrug an diesem Tag 119.40 CHF. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 CHF in den Konzern investierten, besitzen nun 0.838 INFICON-Aktien. Die gehaltenen INFICON-Aktien wären am 01.09.2026 136.35 CHF wert, da der Schlussstand 162.80 CHF betrug. Damit hätte sich der Wert des Investments um 36.35 Prozent erhöht.
Der Börsenwert von INFICON belief sich jüngst auf 4.07 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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