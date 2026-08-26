SPI-Titel INFICON-Aktie: So viel Gewinn hätte eine INFICON-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Am 26.08.2023 wurde das INFICON-Papier an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 104.00 CHF. Investoren, die vor 3 Jahren 10’000 CHF in die INFICON-Aktie investierten, hätten nun 96.154 Anteile im Besitz. Da sich der letzte Schlusskurs auf 168.40 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 16’192.31 CHF wert. Mit einer Performance von +61.92 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Alle INFICON-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 4.04 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch