INFICON Aktie 143159891 / CH1431598916
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26.08.2026 10:02:15
SPI-Titel INFICON-Aktie: So viel Gewinn hätte eine INFICON-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Wer vor Jahren in INFICON-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.
Am 26.08.2023 wurde das INFICON-Papier an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 104.00 CHF. Investoren, die vor 3 Jahren 10’000 CHF in die INFICON-Aktie investierten, hätten nun 96.154 Anteile im Besitz. Da sich der letzte Schlusskurs auf 168.40 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 16’192.31 CHF wert. Mit einer Performance von +61.92 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Alle INFICON-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 4.04 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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