SPI-Titel INFICON-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in INFICON von vor 5 Jahren abgeworfen

Die INFICON-Aktie wurde heute vor 5 Jahren via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die INFICON-Anteile bei 110.20 CHF. Bei einem Investment von 10’000 CHF in die INFICON-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 90.744 INFICON-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 15’970.96 CHF, da sich der Wert eines INFICON-Papiers am 04.08.2026 auf 176.00 CHF belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 59.71 Prozent gesteigert.

Jüngst verzeichnete INFICON eine Marktkapitalisierung von 4.14 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch