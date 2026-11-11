SPI-Titel INFICON-Aktie: So viel Gewinn hätte ein INFICON-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Heute vor 1 Jahr wurden INFICON-Anteile via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 101.40 CHF. Investoren, die vor 1 Jahr 1’000 CHF in die INFICON-Aktie investierten, hätten nun 9.862 Anteile im Besitz. Da sich der Wert einer Aktie am 10.11.2026 auf 156.40 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’542.41 CHF wert. Das entspricht einem Zuwachs um 54.24 Prozent.

INFICON erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 3.75 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch