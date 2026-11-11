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11.11.2026 10:02:29
SPI-Titel INFICON-Aktie: So viel Gewinn hätte ein INFICON-Investment von vor einem Jahr abgeworfen
Anleger, die vor Jahren in INFICON-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 1 Jahr wurden INFICON-Anteile via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 101.40 CHF. Investoren, die vor 1 Jahr 1’000 CHF in die INFICON-Aktie investierten, hätten nun 9.862 Anteile im Besitz. Da sich der Wert einer Aktie am 10.11.2026 auf 156.40 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’542.41 CHF wert. Das entspricht einem Zuwachs um 54.24 Prozent.
INFICON erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 3.75 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können Fintechs die Banken herausfordern? – Didier Denat zu Gast im BX Morningcall
KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können digitale Finanzierungsdienstleister wie Kredo die traditionellen Banken herausfordern? Im aktuellen BX Morningcall sprechen Olivia Hähnel und François Bloch mit Didier Denat (Executiv Chairman, Kredo) über KMU-Kredite, Fintechs, künstliche Intelligenz und die Zukunft des Schweizer Kreditmarkts.
Didier Denat war viele Jahre in Führungspositionen bei Credit Suisse und Citigroup tätig. Heute engagiert er sich als Executive Chairman bei Kredo, einem Schweizer Fintech für Unternehmensfinanzierungen.
Im Gespräch erläutert er, warum sich klassische Banken bei kleineren KMU-Krediten wirtschaftlichen Herausforderungen gegenübersehen, welche Rolle alternative Finanzierungsplattformen übernehmen können und wie Kredo Digitalisierung mit langjähriger Kreditexpertise verbindet.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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