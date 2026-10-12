SPI-Titel Implenia-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Implenia von vor 3 Jahren abgeworfen

Implenia-Anteile wurden heute vor 3 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 28.15 CHF. Wenn ein Anleger damals 1’000 CHF in die Implenia-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 35.524 Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Papiere wären am 09.10.2026 2’238.01 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 63.00 CHF belief. Damit wäre die Investition 123.80 Prozent mehr wert.

Die Marktkapitalisierung von Implenia belief sich zuletzt auf 1.17 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch