SPI-Titel Implenia-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Implenia von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor 10 Jahren wurde das Implenia-Papier via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 57.54 CHF. Investoren, die vor 10 Jahren 10’000 CHF in die Implenia-Aktie investierten, hätten nun 173.787 Anteile im Besitz. Da sich der letzte Schlusskurs des Implenia-Papiers auf 67.00 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 11’643.74 CHF wert. Damit wäre die Investition um 16.44 Prozent gestiegen.

Implenia wurde am Markt mit 1.24 Mrd. CHF bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch