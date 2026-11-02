SPI-Titel Implenia-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Implenia-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Vor 1 Jahr wurden Implenia-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren Implenia-Anteile 63.70 CHF wert. Wer vor 1 Jahr 1’000 CHF in die Implenia-Aktie investiert hat, hat nun 15.699 Anteile im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 30.10.2026 auf 68.10 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1’069.07 CHF wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 6.91 Prozent zugenommen.

Zuletzt ergab sich für Implenia eine Börsenbewertung in Höhe von 1.26 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch