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02.11.2026 10:02:26
SPI-Titel Implenia-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Implenia-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Implenia-Aktien gewesen.
Vor 1 Jahr wurden Implenia-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren Implenia-Anteile 63.70 CHF wert. Wer vor 1 Jahr 1’000 CHF in die Implenia-Aktie investiert hat, hat nun 15.699 Anteile im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 30.10.2026 auf 68.10 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1’069.07 CHF wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 6.91 Prozent zugenommen.
Zuletzt ergab sich für Implenia eine Börsenbewertung in Höhe von 1.26 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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