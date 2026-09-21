SPI-Titel Implenia-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Implenia-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Das Implenia-Papier wurde heute vor 5 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 20.14 CHF. Wenn ein Anleger damals 1’000 CHF in die Implenia-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 49.652 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 18.09.2026 gerechnet (66.00 CHF), wäre das Investment nun 3’277.06 CHF wert. Mit einer Performance von +227.71 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Der Börsenwert von Implenia belief sich jüngst auf 1.22 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch