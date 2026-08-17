Implenia Aktie 2386855 / CH0023868554
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17.08.2026 10:02:40
SPI-Titel Implenia-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Implenia von vor 3 Jahren eingebracht
Vor Jahren in Implenia eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.
Heute vor 3 Jahren wurde die Implenia-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Implenia-Anteile betrug an diesem Tag 35.45 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 10’000 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 282.087 Implenia-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 18’138.22 CHF, da sich der Wert eines Implenia-Anteils am 14.08.2026 auf 64.30 CHF belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 81.38 Prozent gesteigert.
Der Börsenwert von Implenia belief sich jüngst auf 1.17 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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