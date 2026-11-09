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09.11.2026 10:02:21
SPI-Titel Implenia-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Implenia von vor 3 Jahren abgeworfen
Vor Jahren in Implenia-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.
Heute vor 3 Jahren fand an der Börse SWX Handel mit Implenia-Anteilen statt. Zur Schlussglocke war die Implenia-Aktie an diesem Tag 28.80 CHF wert. Bei einem 10’000-CHF-Investment vor 3 Jahren, besässe man nun 347.222 Implenia-Papiere. Die gehaltenen Implenia-Aktien wären am 06.11.2026 24’791.67 CHF wert, da der Schlussstand 71.40 CHF betrug. Die Steigerung von 10’000 CHF zu 24’791.67 CHF entspricht einer Performance von +147.92 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Implenia belief sich zuletzt auf 1.32 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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