Implenia Aktie 2386855 / CH0023868554
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31.08.2026 10:02:22
SPI-Titel Implenia-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Implenia von vor 10 Jahren abgeworfen
So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Implenia-Aktie Anlegern gebracht.
Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Implenia-Papier via Börse SWX ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 55.29 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1’000 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 18.086 Implenia-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Implenia-Aktien wären am 28.08.2026 1’235.27 CHF wert, da der Schlussstand 68.30 CHF betrug. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 23.53 Prozent zugenommen.
Implenia wurde jüngst mit einem Börsenwert von 1.26 Mrd. CHF gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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