Idorsia Aktie 36346343 / CH0363463438
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11.08.2026 10:02:37
SPI-Titel Idorsia-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Idorsia von vor 5 Jahren bedeutet
Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in Idorsia gewesen.
Heute vor 5 Jahren wurde das Idorsia-Papier via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 22.52 CHF. Hätte ein Anleger 1’000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Idorsia-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 44.405 Idorsia-Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 10.08.2026 auf 5.94 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 263.54 CHF wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 73.65 Prozent eingebüsst.
Die Marktkapitalisierung von Idorsia bezifferte sich zuletzt auf 1.59 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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