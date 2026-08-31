SPI-Titel Hypothekarbank Lenzburg-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Hypothekarbank Lenzburg von vor 10 Jahren abgeworfen

Heute vor 10 Jahren fand via Börse SWX Handel mit Hypothekarbank Lenzburg-Anteilen statt. Diesen Tag beendete die Hypothekarbank Lenzburg-Aktie bei 4’074.13 CHF. Bei einer 1’000-CHF-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 0.245 Hypothekarbank Lenzburg-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 1’021.08 CHF, da sich der Wert einer Hypothekarbank Lenzburg-Aktie am 28.08.2026 auf 4’160.00 CHF belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 2.11 Prozent angewachsen.

Hypothekarbank Lenzburg war somit zuletzt am Markt 298.82 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch