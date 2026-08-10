Hypothekarbank Lenzburg Aktie 134160 / CH0001341608
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10.08.2026 10:02:24
SPI-Titel Hypothekarbank Lenzburg-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Hypothekarbank Lenzburg von vor einem Jahr eingebracht
So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Hypothekarbank Lenzburg-Aktie Anlegern gebracht.
Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Hypothekarbank Lenzburg-Aktie an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 4’100.00 CHF. Bei einem Investment von 1’000 CHF in die Hypothekarbank Lenzburg-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0.244 Hypothekarbank Lenzburg-Aktien. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 07.08.2026 1’019.51 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 4’180.00 CHF belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 1.95 Prozent.
Hypothekarbank Lenzburg erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 299.99 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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