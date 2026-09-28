Hypothekarbank Lenzburg Aktie 134160 / CH0001341608
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28.09.2026 10:02:19
SPI-Titel Hypothekarbank Lenzburg-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Hypothekarbank Lenzburg von vor 10 Jahren eingefahren
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Hypothekarbank Lenzburg-Investment gewesen.
Hypothekarbank Lenzburg-Anteile wurden heute vor 10 Jahren via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war das Hypothekarbank Lenzburg-Papier an diesem Tag 4’162.33 CHF wert. Wenn ein Anleger damals 10’000 CHF in das Hypothekarbank Lenzburg-Papier investiert hätte, hätte er nun 2.402 Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 10’234.65 CHF, da sich der Wert eines Hypothekarbank Lenzburg-Anteils am 25.09.2026 auf 4’260.00 CHF belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 2.35 Prozent erhöht.
Der Börsenwert von Hypothekarbank Lenzburg belief sich zuletzt auf 306.13 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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