SPI-Titel Hypothekarbank Lenzburg-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Hypothekarbank Lenzburg-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Vor 3 Jahren wurden Hypothekarbank Lenzburg-Anteile via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendeten die Hypothekarbank Lenzburg-Anteile bei 4’040.00 CHF. Wer vor 3 Jahren 10’000 CHF in die Hypothekarbank Lenzburg-Aktie investiert hat, hat nun 2.475 Anteile im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 10’346.53 CHF, da sich der Wert eines Hypothekarbank Lenzburg-Papiers am 06.11.2026 auf 4’180.00 CHF belief. Das entspricht einem Plus von 3.47 Prozent.

Der Börsenwert von Hypothekarbank Lenzburg belief sich jüngst auf 300.84 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch