SPI-Titel Hypothekarbank Lenzburg-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Hypothekarbank Lenzburg-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Am 12.10.2023 wurden Hypothekarbank Lenzburg-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 4’100.00 CHF. Wenn ein Anleger damals 1’000 CHF in die Hypothekarbank Lenzburg-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 0.244 Anteilen. Die gehaltenen Papiere wären am 09.10.2026 1’014.63 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 4’160.00 CHF belief. Das kommt einer Steigerung um 1.46 Prozent gleich.

Der Börsenwert von Hypothekarbank Lenzburg belief sich jüngst auf 299.30 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch