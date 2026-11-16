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16.11.2026 10:02:16
SPI-Titel Hypothekarbank Lenzburg-Aktie: Hätte sich eine Kapitalanlage in Hypothekarbank Lenzburg vor 5 Jahren inzwischen bezahlt gemacht?
Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in Hypothekarbank Lenzburg-Aktien gewesen.
Heute vor 5 Jahren fand an der Börse SWX Handel mit Hypothekarbank Lenzburg-Anteilen statt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 4’180.00 CHF. Bei einem Investment von 100 CHF in das Hypothekarbank Lenzburg-Papier vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0.024 Hypothekarbank Lenzburg-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs auf 4’160.00 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 99.52 CHF wert. Damit wäre die Investition um 0.48 Prozent gesunken.
Hypothekarbank Lenzburg markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 299.24 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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