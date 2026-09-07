Hypothekarbank Lenzburg Aktie 134160 / CH0001341608
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07.09.2026 10:02:28
SPI-Titel Hypothekarbank Lenzburg-Aktie: Hätte sich ein Investment in Hypothekarbank Lenzburg vor einem Jahr inzwischen gerechnet?
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Hypothekarbank Lenzburg-Investment gewesen.
Heute vor 1 Jahr wurden Trades Hypothekarbank Lenzburg-Anteilen via Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendete die Hypothekarbank Lenzburg-Aktie bei 4’100.00 CHF. Bei einem Hypothekarbank Lenzburg-Investment von 10’000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 2.439 Hypothekarbank Lenzburg-Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Hypothekarbank Lenzburg-Anteile wären am 04.09.2026 10’097.56 CHF wert, da der Schlussstand 4’140.00 CHF betrug. Das kommt einer Steigerung um 0.98 Prozent gleich.
Zuletzt ergab sich für Hypothekarbank Lenzburg eine Börsenbewertung in Höhe von 297.54 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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