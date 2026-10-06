Huber + Suhner Aktie 3038073 / CH0030380734
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06.10.2026 10:02:12
SPI-Titel Huber + Suhner-Aktie: So viel hätte eine Investition in Huber + Suhner von vor 5 Jahren abgeworfen
Wer vor Jahren in Huber + Suhner eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.
Vor 5 Jahren wurde das Huber + Suhner-Papier an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Huber + Suhner-Anteile bei 72.00 CHF. Investoren, die vor 5 Jahren 10’000 CHF in die Huber + Suhner-Aktie investierten, hätten nun 138.889 Anteile im Besitz. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 05.10.2026 gerechnet (185.60 CHF), wäre das Investment nun 25’777.78 CHF wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 157.78 Prozent erhöht.
Huber + Suhner erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 3.45 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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