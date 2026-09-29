SPI-Titel Huber + Suhner-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Huber + Suhner-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Heute vor 3 Jahren wurden Huber + Suhner-Anteile via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Huber + Suhner-Anteile betrug an diesem Tag 66.20 CHF. Bei einer 1’000-CHF-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 15.106 Huber + Suhner-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 2’697.89 CHF, da sich der Wert einer Huber + Suhner-Aktie am 28.09.2026 auf 178.60 CHF belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 169.79 Prozent vermehrt.

Die Marktkapitalisierung von Huber + Suhner belief sich zuletzt auf 3.44 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch