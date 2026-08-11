Huber + Suhner Aktie 3038073 / CH0030380734
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11.08.2026 10:02:37
SPI-Titel Huber + Suhner-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Huber + Suhner von vor 5 Jahren eingebracht
Vor Jahren in Huber + Suhner-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.
Heute vor 5 Jahren wurden Huber + Suhner-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Huber + Suhner-Papier bei 77.60 CHF. Bei einem Investment von 100 CHF in die Huber + Suhner-Aktie vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1.289 Huber + Suhner-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs auf 198.80 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 256.19 CHF wert. Aus 100 CHF wurden somit 256.19 CHF, was einer positiven Performance von 156.19 Prozent entspricht.
Der Marktwert von Huber + Suhner betrug jüngst 3.64 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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