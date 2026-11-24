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|Rentable Huber + Suhner-Anlage?
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24.11.2026 10:02:13
SPI-Titel Huber + Suhner-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Huber + Suhner von vor 3 Jahren eingebracht
Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Huber + Suhner-Aktie gebracht.
Am 24.11.2023 wurden Huber + Suhner-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand das Huber + Suhner-Papier an diesem Tag bei 64.60 CHF. Wer vor 3 Jahren 100 CHF in die Huber + Suhner-Aktie investiert hat, hat nun 1.548 Anteile im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 251.08 CHF, da sich der Wert eines Huber + Suhner-Papiers am 23.11.2026 auf 162.20 CHF belief. Damit hätte sich das Investment um 151.08 Prozent vermehrt.
Huber + Suhner wurde am Markt mit 2.89 Mrd. CHF bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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