SPI-Titel Huber + Suhner-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Huber + Suhner von vor 10 Jahren eingebracht

Heute vor 10 Jahren fand via Börse SWX Handel mit dem Huber + Suhner-Papier statt. Diesen Handelstag beendete das Huber + Suhner-Papier bei 63.95 CHF. Bei einem Huber + Suhner-Investment von 10’000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 156.372 Huber + Suhner-Aktien in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 25’707.58 CHF, da sich der Wert eines Huber + Suhner-Papiers am 14.09.2026 auf 164.40 CHF belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 157.08 Prozent.

Huber + Suhner wurde am Markt mit 3.20 Mrd. CHF bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch