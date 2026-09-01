Huber + Suhner Aktie 3038073 / CH0030380734
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|Profitabler Huber + Suhner-Einstieg?
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01.09.2026 10:02:33
SPI-Titel Huber + Suhner-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Huber + Suhner-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Das wäre der Verdienst eines frühen Huber + Suhner-Einstiegs gewesen.
Heute vor 3 Jahren wurden Trades Huber + Suhner-Anteilen via Börse SWX ausgeführt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 67.50 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 1.481 Huber + Suhner-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Huber + Suhner-Papiers auf 165.80 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 245.63 CHF wert. Das entspricht einem Zuwachs um 145.63 Prozent.
Huber + Suhner war somit zuletzt am Markt 3.19 Mrd. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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