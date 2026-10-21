SPI-Titel Highlight Event and Entertainment-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Highlight Event and Entertainment von vor einem Jahr angefallen

Am 21.10.2025 wurde die Highlight Event and Entertainment-Aktie via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende standen Highlight Event and Entertainment-Anteile an diesem Tag bei 7.25 CHF. Bei einer 1’000-CHF-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 137.931 Highlight Event and Entertainment-Aktien im Depot. Die gehaltenen Aktien wären am 20.10.2026 686.90 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 4.98 CHF belief. Mit einer Performance von -31.31 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Die Marktkapitalisierung von Highlight Event and Entertainment bezifferte sich zuletzt auf 58.23 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch