Highlight Event and Entertainment Aktie 358325 / CH0003583256
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12.08.2026 10:02:28
SPI-Titel Highlight Event and Entertainment-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Highlight Event and Entertainment von vor 5 Jahren bedeutet
Wer vor Jahren in Highlight Event and Entertainment eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.
Die Highlight Event and Entertainment-Aktie wurde heute vor 5 Jahren via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 26.21 CHF. Bei einem Investment von 100 CHF in die Highlight Event and Entertainment-Aktie vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 3.816 Highlight Event and Entertainment-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 19.27 CHF, da sich der Wert eines Highlight Event and Entertainment-Papiers am 11.08.2026 auf 5.05 CHF belief. Das entspricht einem Minus von 80.73 Prozent.
Highlight Event and Entertainment wurde jüngst mit einem Börsenwert von 65.44 Mio. CHF gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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