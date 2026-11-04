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|Lukratives Highlight Event and Entertainment-Investment?
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04.11.2026 10:02:12
SPI-Titel Highlight Event and Entertainment-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Highlight Event and Entertainment von vor 5 Jahren bedeutet
Investoren, die vor Jahren in Highlight Event and Entertainment-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.
Heute vor 5 Jahren fand an der Börse SWX Handel mit Highlight Event and Entertainment-Anteilen statt. Zum Handelsende stand das Highlight Event and Entertainment-Papier an diesem Tag bei 25.44 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 3.930 Highlight Event and Entertainment-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 19.65 CHF, da sich der Wert einer Highlight Event and Entertainment-Aktie am 03.11.2026 auf 5.00 CHF belief. Das entspricht einem Schwund von 80.35 Prozent.
Zuletzt verbuchte Highlight Event and Entertainment einen Börsenwert von 59.59 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
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https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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