SPI-Titel Highlight Event and Entertainment-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Highlight Event and Entertainment von vor 5 Jahren bedeutet

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse SWX Handel mit Highlight Event and Entertainment-Anteilen statt. Zum Handelsende stand das Highlight Event and Entertainment-Papier an diesem Tag bei 25.44 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 3.930 Highlight Event and Entertainment-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 19.65 CHF, da sich der Wert einer Highlight Event and Entertainment-Aktie am 03.11.2026 auf 5.00 CHF belief. Das entspricht einem Schwund von 80.35 Prozent.

Zuletzt verbuchte Highlight Event and Entertainment einen Börsenwert von 59.59 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch