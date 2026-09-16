Highlight Event and Entertainment Aktie 358325 / CH0003583256
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|Frühe Investition
|
16.09.2026 10:02:28
SPI-Titel Highlight Event and Entertainment-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Highlight Event and Entertainment von vor 10 Jahren bedeutet
Vor Jahren in Highlight Event and Entertainment eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.
Vor 10 Jahren wurde das Highlight Event and Entertainment-Aktie via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete das Highlight Event and Entertainment-Papier bei 16.27 CHF. Wenn ein Anleger damals 10’000 CHF in die Highlight Event and Entertainment-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 614.684 Anteile in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 3’319.30 CHF, da sich der Wert eines Highlight Event and Entertainment-Papiers am 15.09.2026 auf 5.40 CHF belief. Damit wäre die Investition um 66.81 Prozent gesunken.
Der Marktwert von Highlight Event and Entertainment betrug jüngst 69.94 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Meta - Mit „Muse“ aus dem Formtief
Der Social Media-Gigant möchte mit einem eigenen Assistenten die KI-Welle reiten. An der Börse wurde die Lancierung von „Muse“ positiv aufgenommen – die Meta-Aktie klopft am Abwärtstrend an.Weiterlesen!
Nachrichten zu Highlight Event and Entertainment AG
|
10:02
|SPI-Titel Highlight Event and Entertainment-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Highlight Event and Entertainment von vor 10 Jahren bedeutet (finanzen.ch)
|
15.09.26
|SPI-Handel aktuell: SPI präsentiert sich leichter (finanzen.ch)
|
15.09.26
|Schwacher Wochentag in Zürich: SPI zeigt sich zum Handelsstart leichter (finanzen.ch)
|
09.09.26
|SPI-Papier Highlight Event and Entertainment-Aktie: So viel Verlust hätte eine Highlight Event and Entertainment-Investition von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
08.09.26
|Anleger in Zürich halten sich zurück: SPI notiert zum Start im Minus (finanzen.ch)
|
07.09.26
|Zurückhaltung in Zürich: SPI am Montagnachmittag mit Abgaben (finanzen.ch)
|
07.09.26
|Angespannte Stimmung in Zürich: So performt der SPI mittags (finanzen.ch)
|
07.09.26
|Schwacher Handel in Zürich: SPI beginnt die Sitzung mit Verlusten (finanzen.ch)