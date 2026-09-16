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Highlight Event and Entertainment Aktie 358325 / CH0003583256

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Frühe Investition 16.09.2026 10:02:28

SPI-Titel Highlight Event and Entertainment-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Highlight Event and Entertainment von vor 10 Jahren bedeutet

Vor Jahren in Highlight Event and Entertainment eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.

Highlight Event and Entertainment
4.98 CHF 8.24%
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Vor 10 Jahren wurde das Highlight Event and Entertainment-Aktie via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete das Highlight Event and Entertainment-Papier bei 16.27 CHF. Wenn ein Anleger damals 10’000 CHF in die Highlight Event and Entertainment-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 614.684 Anteile in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 3’319.30 CHF, da sich der Wert eines Highlight Event and Entertainment-Papiers am 15.09.2026 auf 5.40 CHF belief. Damit wäre die Investition um 66.81 Prozent gesunken.

Der Marktwert von Highlight Event and Entertainment betrug jüngst 69.94 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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