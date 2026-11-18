Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Highlight Event and Entertainment-Papier an der Börse SWX ausgeführt. Diesen Tag beendete das Highlight Event and Entertainment-Papier bei 8.15 CHF. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 10’000 CHF in die Highlight Event and Entertainment-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 1’226.994 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand 4.36 CHF gerechnet, wäre die Investition nun 5’349.69 CHF wert. Damit wäre die Investition um 46.50 Prozent gesunken.

Am Markt war Highlight Event and Entertainment jüngst 67.26 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch