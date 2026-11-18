|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|Lohnender Highlight Event and Entertainment-Einstieg?
|
18.11.2026 10:02:06
SPI-Titel Highlight Event and Entertainment-Aktie: So viel Verlust hätte ein Highlight Event and Entertainment-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Bei einem frühen Investment in Highlight Event and Entertainment-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.
Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Highlight Event and Entertainment-Papier an der Börse SWX ausgeführt. Diesen Tag beendete das Highlight Event and Entertainment-Papier bei 8.15 CHF. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 10’000 CHF in die Highlight Event and Entertainment-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 1’226.994 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand 4.36 CHF gerechnet, wäre die Investition nun 5’349.69 CHF wert. Damit wäre die Investition um 46.50 Prozent gesunken.
Am Markt war Highlight Event and Entertainment jüngst 67.26 Mio. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Swisscom - Zu viel des Guten?
Der „Blaue Riese“ zählt 2026 zu den Top-Performern des europäischen Telekomsektors. Jetzt steht die relativ hoch bewertete Swisscom-Aktie allerdings vor einem markanten Widerstand – Trader könnten darauf spekulieren, dass der Large Cap nach unten abprallt.Weiterlesen!
Nachrichten zu Highlight Event and Entertainment AG
|
18.11.26
|SPI-Titel Highlight Event and Entertainment-Aktie: So viel Verlust hätte ein Highlight Event and Entertainment-Investment von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.ch)
|
17.11.26
|Zurückhaltung in Zürich: SPI notiert letztendlich im Minus (finanzen.ch)
|
17.11.26
|Handel in Zürich: So bewegt sich der SPI am Dienstagnachmittag (finanzen.ch)
|
17.11.26
|Minuszeichen in Zürich: SPI in der Verlustzone (finanzen.ch)
|
17.11.26
|SIX-Handel SPI liegt zum Handelsstart im Minus (finanzen.ch)
|
16.11.26
|Freundlicher Handel in Zürich: SPI schlussendlich mit grünen Vorzeichen (finanzen.ch)
|
16.11.26
|Freundlicher Handel: Das macht der SPI nachmittags (finanzen.ch)
|
13.11.26
|SPI-Handel aktuell: SPI präsentiert sich zum Handelsende schwächer (finanzen.ch)
Analysen zu Highlight Event and Entertainment AG
US-Aktien im Gespräch: SEI Investments, Wabtec und BNY Mellon – BX Morningcall mit François Bloch
Drei US-Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen stehen im Fokus dieser Ausgabe des BX Morning Call:
✅ SEI Investments
✅ Wabtec
✅ Bank of New York Mellon
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI etwas tiefer -- DAX etwas stärker -- Asiens Börsen schliesst mehrheitlich schwächer
Der heimische Aktienmarkt rutscht ins Minus. Der deutsche Aktienmarkt zeigt sich mit einer poisitiven Tendenz. In Fernost fanden die Börsen keine einheitliche Richtung.