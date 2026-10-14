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Highlight Event and Entertainment Aktie 358325 / CH0003583256

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Lohnender Highlight Event and Entertainment-Einstieg? 14.10.2026 10:03:12

SPI-Titel Highlight Event and Entertainment-Aktie: So viel Verlust hätte ein Highlight Event and Entertainment-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Investment in Highlight Event and Entertainment-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Highlight Event and Entertainment
4.31 CHF -2.89%
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Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Highlight Event and Entertainment-Papier an der Börse SWX ausgeführt. Diesen Tag beendete das Highlight Event and Entertainment-Papier bei 15.81 CHF. Wenn ein Anleger vor 10 Jahren 100 CHF in die Highlight Event and Entertainment-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 6.323 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand 4.34 CHF gerechnet, wäre die Investition nun 27.44 CHF wert. Damit wäre die Investition um 72.56 Prozent gesunken.

Am Markt war Highlight Event and Entertainment jüngst 56.18 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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